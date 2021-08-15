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Кількість жертв землетрусу на Гаїті підскочила до 724

Кількість жертв землетрусу на Гаїті підскочила до 724

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,2 у Гаїті зросла в неділю до 724 осіб, коли рятувальники поспішали шукати тих, хто вижив, серед завалів перед потенційним потопом від наближення тропічної бурі, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Внаслідок суботнього землетрусу в острівній країні Карибського басейну загинули щонайменше 724 людини, а 2800 отримали поранення, ще тисячі переселили зі зруйнованих або пошкоджених будинків. Деякі з тих, хто вижив, були змушені сховатися на вулицях або футбольних полях з тими небагатьма речами, які їм вдалося схопити з дому.

Тим не менш, наслідки невдовзі можуть погіршитися з приходом тропічної бурі "Грейс", яка, як передбачалося, досягне Гаїті пізно ввечері в понеділок або рано вранці у вівторок. Національний центр ураганів США прогнозує від 10 до 20 сантиметрів дощу на Гаїті та в Домініканській Республіці, а в деяких південних частинах острова - ще більше.

Доповнення

Землетрус обрушився на південно-західну частину найбіднішої країни півкулі, майже зруйнувавши деякі міста та спричинивши зсуви, які заважали рятувальним діям. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці Порт-о-Пренс, повідомляє Геологічна служба США.

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