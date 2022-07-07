Кількість жертв війни рф проти України серед дітей зросла до 347

Цитата

"Станом на ранок 7 липня 2022 року більше ніж 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 347 дітей загинуло та понад 646 поранено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 347, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 6 липня війська рф здійснили ракетний обстріл міста Торецьк Донецької області. Під завалами одного із зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину.

Також 6 липня внаслідок обстрілів міста Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як вказано, пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.