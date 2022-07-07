Число жертв войны рф против Украины среди детей возросло до 347
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Уже 347 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, информирует УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"По состоянию на утро 7 июля 2022 года более 993 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 347 детей погибли и более 646 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 347, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 6 июля войска рф произвели ракетный обстрел города Торецк Донецкой области. Под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девушка.
Также 6 июля в результате обстрелов города Скадовск Херсонской области один ребенок получил телесные повреждения.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.