Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла до 36 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху, який стався на зустрічі бойовиків з радикального руху "Талібан" з представниками афганських сил безпеки в східній провінції Нангархар, зросла до 36. Як повідомляє ТАСС, про це заявив представник місцевого управління охорони здоров'я, передає УНН.
Згідно з відомостями представника місцевого управління охорони здоров'я, в результаті вибуху ще 65 осіб постраждали.
Нагадаємо, угрупування "Ісламська держава" повідомила в суботу, що здійснила атаку за участю терориста-смертника, спрямовану проти талібів і афганських сил на сході Афганістану.
Вибух стався в провінції Нангархар в Афганістані. Раніше повідомлялося про 26 загиблих.