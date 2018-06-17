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Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла до 36 осіб

Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла до 36 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху, який стався на зустрічі бойовиків з радикального руху "Талібан" з представниками афганських сил безпеки в східній провінції Нангархар, зросла до 36. Як повідомляє ТАСС, про це заявив представник місцевого управління охорони здоров'я, передає УНН.

Згідно з відомостями представника місцевого управління охорони здоров'я, в результаті вибуху ще 65 осіб постраждали.

Нагадаємо, угрупування "Ісламська держава" повідомила в суботу, що здійснила атаку за участю терориста-смертника, спрямовану проти талібів і афганських сил на сході Афганістану.

Вибух стався в провінції Нангархар в Афганістані. Раніше повідомлялося про 26 загиблих.

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