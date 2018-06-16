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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 30052 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104954 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112993 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127031 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143791 просмотра

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8 марта, 10:25 • 147405 просмотра

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"Исламское государство" взяло ответственность за атаку в Афганистане

"Исламское государство" взяло ответственность за атаку в Афганистане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Группировка "Исламское государство" сообщила в субботу, что совершила атаку с участием террориста-смертника, направленную против талибов и афганских сил на востоке Афганистана, в результате которого число жертв увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Новостное издание группировки Amaq сообщило, что целью нападения было "собрание афганских сил" в Нангархаре, но не привело никаких подробностей.

Афганский чиновник заявил, что в субботу в городе в Нангархаре погибли по меньшей мере 26 человек на собрании талибов и афганских вооруженных сил, после того, как солдаты и боевики по стране отмечали начало перемирия.

Напомним, ранее сообщалось о 20 погибших.

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