"Исламское государство" взяло ответственность за атаку в Афганистане

Новостное издание группировки Amaq сообщило, что целью нападения было "собрание афганских сил" в Нангархаре, но не привело никаких подробностей.

Афганский чиновник заявил, что в субботу в городе в Нангархаре погибли по меньшей мере 26 человек на собрании талибов и афганских вооруженных сил, после того, как солдаты и боевики по стране отмечали начало перемирия.

Напомним, ранее сообщалось о 20 погибших.