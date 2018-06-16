"Ісламська держава" взяла відповідальність за атаку в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Угруповання "Ісламська держава" повідомило в суботу, що здійснило атаку за участю терориста-смертника, спрямовану проти талібів і афганських сил на сході Афганістану, в результаті якого кількість жертв збільшилася до 26 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Новиннєве видання угруповання Amaq повідомило, що ціллю нападу були "збори афганських сил" в Нангархарі, але не надало жодних подробиць.
Афганський чиновник заявив, що в суботу в місті у Нангархарі загинули щонайменше 26 осіб на зборах талібів і афганських збройних сил, після того, як солдати і бойовики по країні відзначали початок перемир'я.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 20 загиблих.