В Афганістані стався вибух, загинули 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У провінції Нангархар в Афганістані стався вибух, в результаті якого загинули 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що вибухнула машина під час того, як бойовики угрупування "Талібан" і військовослужбовці афганських збройних сил відзначали припинення вогню, яке збіглося із завершенням священного місяця Рамадан. "Таліби" напередодні оголосили про початок перемир'я.
Відзначено, що відповідальність за вибух на себе поки ніхто не взяв. Місцеві ЗМІ зазначають, що у цьому районі орудують бойовики угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо, Пентагон заявив, що сили "ІД" концентруються в Афганістані в трьох провінціях.