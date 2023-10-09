Кількість жертв у Газі зросла до майже 700 осіб - ЗМІ

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Міністерство охорони здоров'я, кероване терористичним угрупованням ХАМАС, повідомляє, що 687 палестинців було вбито і ще 3800 були поранені в секторі Газа з початку боїв у суботу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила ще сотні палестинських терористів на території Ізраїлю.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що віддав наказ про "повну блокаду" сектора Газа, для боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС.