Число жертв в Газе возросло до почти 700 человек-СМИ.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Число погибших в Секторе Газа возросло до 687 человек, в то же время травмировано было 3800 палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Министерство Здравоохранения, управляемое террористической группировкой ХАМАС, сообщает, что 687 палестинцев были убиты и еще 3800 были ранены в секторе Газа с начала боев в субботу.
Армия обороны Израиля заявила, что убила еще сотни палестинских террористов на территории Израиля.
Напомним
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что издал приказ о "полной блокаде" сектора Газа, для борьбы с террористической группировкой ХАМАС.