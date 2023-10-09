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Число жертв в Газе возросло до почти 700 человек-СМИ.

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Число погибших в Секторе Газа возросло до 687 человек, в то же время травмировано было 3800 палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали 

Министерство Здравоохранения, управляемое террористической группировкой ХАМАС, сообщает, что 687 палестинцев были убиты и еще 3800 были ранены в секторе Газа с начала боев в субботу.

Армия обороны Израиля заявила, что убила еще сотни палестинских террористов на территории Израиля.

Напомним

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что издал приказ о "полной блокаде" сектора Газа, для борьбы с террористической группировкой ХАМАС.

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