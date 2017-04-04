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Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб

Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Загальна кількість жертв вибуху в метро в Санкт-Петербурзі у Росії досягла 14 осіб. Про це повідомила глава МОЗ РФ Вероніка Скворцова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні можна констатувати смерть 14 осіб: 11 - на місці події і троє померли в стані агонії - один на етапі транспортування в швидкій допомозі, і двоє - в приймальному відділенні Маріїнської лікарні від травм, несумісних з життям", - сказала вона.

За словами російського міністра, наразі 49 людей перебуває у стаціонарі.

"Тринадцять відпустили. Всі хворі щодня оглядаються кращими фахівцями, ліками і кров'ю всі забезпечені", - додала В.Скворцова.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Раніше було відомо про 11 загиблих людей, 45 постраждалих перебувало у лікарнях.

На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився  саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.

У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.

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