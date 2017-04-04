Число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Общее число жертв взрыва в метро в Санкт-Петербурге в России достигло 14 человек. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 - на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии - один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое - в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью", - сказала она.
По словам российского министра, в настоящее время 49 человек находится в стационаре.
"Тринадцать отпущены. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, лекарствами и кровью все обеспечены", - добавила В.Скворцова.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Ранее было известно о 11 погибших человек, 45 пострадавших в больницах.
На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и обезврежен подозрительный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством, начиненное поражающими элементами и готовым к применению.
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.