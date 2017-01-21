Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула п'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Офіційна кількість загиблих через сходження лавини на готель "Rigopiano" в Італії зросла до п'яти осіб. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
"Загалом кількість знайдених становить 11 людей, які вижили, та п'ять жертв, яких витягли з-під завалів (дві жінки і троє чоловіків)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, двох живих чоловіків витягли на світанку четвер. Жінку і дитину врятували вчора вранці, і ще трьох дітей вдалося виявити живими в другій половині дня.
У ніч на суботу знайшли живими ще чотири людини.
За даними лікарів у Пескарі, "стан людей, які залишилися в живих, нормальний".
Щодо загиблих, то після знаходження перших двох тіл, вночі рятувальники витягли тіла ще двох неідентифікованих жінок і чоловіка.
Рятувальники продовжують працювати, щоб знайте ще близько двадцять людей, які досі вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, 19 січня в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель.