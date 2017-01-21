Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло пяти

"В целом количество найденных составляет 11 человек, которые выжили, и пять жертв, которых извлекли из-под завалов (две женщины и трое мужчин)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двух живых мужчин вытащили на рассвете в четверг. Женщину и ребенка спасли вчера утром, и еще троих детей удалось обнаружить живыми во второй половине дня.

В ночь на субботу нашли живыми еще четыре человека.

По данным врачей в Пескаре, "состояние людей, которые остались в живых, нормальное".

Относительно поги, то после нахождения первых двух тел, ночью спасатели извлекли тела еще двух неидентифицированных женщин и мужчину.

Спасатели продолжают работать, чтобы найти еще около двадцати человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.