Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло пяти
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Официальное число погибших из-за схода лавины в отель "Rigopiano" в Италии возросло до пяти человек. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.
"В целом количество найденных составляет 11 человек, которые выжили, и пять жертв, которых извлекли из-под завалов (две женщины и трое мужчин)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, двух живых мужчин вытащили на рассвете в четверг. Женщину и ребенка спасли вчера утром, и еще троих детей удалось обнаружить живыми во второй половине дня.
В ночь на субботу нашли живыми еще четыре человека.
По данным врачей в Пескаре, "состояние людей, которые остались в живых, нормальное".
Относительно поги, то после нахождения первых двух тел, ночью спасатели извлекли тела еще двух неидентифицированных женщин и мужчину.
Спасатели продолжают работать, чтобы найти еще около двадцати человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.