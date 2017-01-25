Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула 21 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Кількість жертв сходження лавини на готель "Rigopiano" в Італії зросла до 21 особи, передає УНН з посиланням на ANSA.
Так, протягом ночі у готелі рятувальники знайшли три мертві тіла, наразі неопізнані, - дві жінки і одного чоловіка.
Як зазначається, таким чином кількість зниклих безвісти зменшилася до 8 осіб. У живих залишилися 11 людей.
Раніше повідомлялося про 18 загиблих.
Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель.