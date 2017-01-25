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Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 21 человека

Киев • УНН

 • 8814 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Число жертв схода лавины на отель "Rigopiano" в Италии возросло до 21 человека, передает УНН со ссылкой на ANSA.

Так, в течение ночи в отеле спасатели нашли три мертвые тела, пока неопознанные - две женщины и один мужчина.

Как отмечается, таким образом количество пропавших без вести сократилось до 8 человек. В живых остались 11 человек.

Ранее сообщалось о 18 погибших .

Напомним, в Италии в результате схода лавины под снегом оказался отель .

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