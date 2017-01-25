Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 21 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Число жертв схода лавины на отель "Rigopiano" в Италии возросло до 21 человека, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Так, в течение ночи в отеле спасатели нашли три мертвые тела, пока неопознанные - две женщины и один мужчина.
Как отмечается, таким образом количество пропавших без вести сократилось до 8 человек. В живых остались 11 человек.
Ранее сообщалось о 18 погибших .
Напомним, в Италии в результате схода лавины под снегом оказался отель .