Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 21 человека

Так, в течение ночи в отеле спасатели нашли три мертвые тела, пока неопознанные - две женщины и один мужчина.

Как отмечается, таким образом количество пропавших без вести сократилось до 8 человек. В живых остались 11 человек.

Ранее сообщалось о 18 погибших .

Напомним, в Италии в результате схода лавины под снегом оказался отель .