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Кількість жертв шторму на Філіппінах зросла

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Щонайменше 27 людей загинули внаслідок шторму на Філіппінах, передає УНН з посиланням на Philippine News Agency.

Кількість жерв шторму на Філіпінах зросла до 27 осіб.

Також зазначено, що ще 24 людини вважаються зниклими безвісти.

За інформацією видання, внаслідок негоди інфраструктура острова Біліран пошкоджена. В одному з міст зруйновані дві школи.

По всій країні 11 тисяч людей опинилися заблокованим в портах через негоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 26 загиблих внаслідок цього шторму.

Як повідомляв УНН, нещодавно внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинуло 26 людей.

 

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