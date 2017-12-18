Число жертв шторма на Филиппинах возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По меньшей мере 27 человек погибли в результате шторма на Филиппинах, передает УНН со ссылкой на Philippine News Agency.
Количество жерв шторма на Филиппинах возросло до 27 человек.
Также указано, что еще 24 человека считаются пропавшими без вести.
По информации издания, в результате непогоды инфраструктура острова Билиран повреждена. В одном из городов разрушены две школы.
По всей стране 11 тысяч человек оказались заблокированным в портах из-за непогоды.
Напомним, ранее сообщалось о 26 погибших в результате этого шторма.
Как сообщал УНН, недавно в результате шторма на Шри-Ланке погибли 26 человек.