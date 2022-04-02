Кількість жертв ракетного удару по ОДА у Миколаєві зросла до 35 осіб - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кількість жертв ворожого ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 35 осіб, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Деталі
Так, Кім оновив інформацію про кількість жертв, написавши "35".
Інших деталей він не навів.
Однак, Суспільне повідомляє з посиланням на рятувальників, що "33 загаблих дістали з-під завалів, ще дві людини померли в лікарні".
Доповнення
29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.