Число жертв ракетного удара по ОГА в Николаеве возросло до 35 человек - Ким

Детали

Так, Ким обновил информацию о количестве жертв, написав "35".

Других деталей он не привел.

Однако Общественное сообщает со ссылкой на спасателей, что "33 погибших достали из-под завалов, еще два человека скончались в больнице".

Дополнение



29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского удара было разрушено центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской ОГА.