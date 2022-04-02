Число жертв ракетного удара по ОГА в Николаеве возросло до 35 человек - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число жертв вражеского ракетного удара по Николаевской ОГА возросло до 35 человек, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
Так, Ким обновил информацию о количестве жертв, написав "35".
Других деталей он не привел.
Однако Общественное сообщает со ссылкой на спасателей, что "33 погибших достали из-под завалов, еще два человека скончались в больнице".
Дополнение
29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского удара было разрушено центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской ОГА.