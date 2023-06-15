Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У результаті російської ракетної атаки по Кривому Рогу кількість жертв зросла до 13. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Вже 13... У лікарні помер 38-річний чоловік. У нього були обпечені 80% тіла. Лікарі зробили все, що можливо. Втім травми були несумісні з життям. Мої глибокі співчуття рідним...", - написав Лисак.
Додамо
Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що чоловік помер сьогодні о 16.50.
"Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу", - додав Вілкул.
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Нагадаємо
У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти.