Количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 13

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"Уже 13... В больнице скончался 38-летний мужчина. У него были обожжены 80% тела. Врачи сделали все, что возможно. Впрочем травмы были несовместимы с жизнью. Мои глубокие соболезнования родным...", - написал Лысак.

Добавим

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что мужчина умер сегодня в 16.50.

"Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г.р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога", - добавил Вилкул.

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Напомним

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты.