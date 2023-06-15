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Количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 13

Киев • УНН

 • 947417 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате российской ракетной атаки по Кривому Рогу количество жертв возросло до 13. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 13

Цитата

"Уже 13... В больнице скончался 38-летний мужчина. У него были обожжены 80% тела. Врачи сделали все, что возможно. Впрочем травмы были несовместимы с жизнью. Мои глубокие соболезнования родным...", - написал Лысак.

Добавим

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что мужчина умер сегодня в 16.50. 

"Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г.р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога", - добавил Вилкул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: одна из ракет, ударившая по Кривому Рогу, содержала компоненты из других стран

Напомним

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты.

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