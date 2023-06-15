Количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 13
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате российской ракетной атаки по Кривому Рогу количество жертв возросло до 13. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Уже 13... В больнице скончался 38-летний мужчина. У него были обожжены 80% тела. Врачи сделали все, что возможно. Впрочем травмы были несовместимы с жизнью. Мои глубокие соболезнования родным...", - написал Лысак.
Добавим
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что мужчина умер сегодня в 16.50.
"Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г.р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога", - добавил Вилкул.
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Напомним
В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты.