Кількість жертв прориву дамби в Лаосі наблизилася до 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Тіла 17 людей були знайдені після повеней, спровокованих проривом дамби на південному сході Лаосу. Про це з посиланням на тайського консула Чану Міенчароена на місці події в середу повідомляє AFP, передає УНН.
"Наразі знайдені 17 тіл, але ми не можемо оцінити кількість зниклих безвісти", - сказав консул.
З його слів, через повінь затопило кілька сіл поблизу дамби.
"Усі загиблі є лаосцями... З наслідками зіткнулися понад 6000 людей з восьми сіл біля дамби", - сказав він.
При цьому Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що 19 людей були визнані мертвими, і ще більше 3000 потребують порятунку.
Катастрофа сталася у понеділок в лаоській провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу.