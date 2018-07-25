Число жертв прорыва дамбы в Лаосе приблизилось к 20
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Тела 17 человек были найдены после наводнений, вызванных прорывом дамбы на юго-востоке Лаоса. Об этом со ссылкой на тайского консула Чану Миэнчароена на месте происшествия в среду сообщает AFP, передает УНН.
"На данный момент найдены 17 тел, но мы не можем оценить количество пропавших без вести", - сказал консул.
С его слов, из-за наводнения затопило несколько деревень вблизи дамбы.
"Все погибшие являются лаосцами ... С последствиями столкнулись более 6000 человек из восьми деревень возле дамбы", - сказал он.
При этом Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщает, что 19 человек были признаны мертвыми, и еще более 3000 нуждаются в спасении.
Катастрофа произошла в понедельник в лаосской провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу.