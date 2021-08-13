Кількість жертв повені на півночі Туреччини зросла до 27

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Повінь, яка охопила міста чорноморського узбережжя Туреччини, забрала життя 27 людей. Про це пише УНН з посиланням на Hürriyet Daily News.

Деталі

Повені принесли хаос у північні провінції, коли влада оголосила, що лісові пожежі, які тривали протягом двох тижнів у південних прибережних регіонах, були взяті під контроль.

Як повідомили в Управлінні з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), 25 людей загинули в результаті повені в провінції Кастамону, ще дві людини загинули в Синопі. У провінції Бартин тривають пошуки зниклої безвісти людини.

Понад 1700 людей були евакуйовані з постраждалих районів, деякі за допомогою гелікоптерів та човнів, повідомляє AFAD.

Вертольоти спускали персонал берегової охорони на дахи будівель, щоб врятувати людей.

Потоп пошкодив енергетичну інфраструктуру, залишивши без електроенергії близько 330 сіл. П'ять мостів зруйнувалися, а багато інших були пошкоджені, що призвело до перекриття доріг. Частини доріг також розмило водою.

Доповнення

У північних причорноморських провінціях Туреччини пройшли сильні дощі та повені. Найбільше постраждало від повені місто Кастамону, де в деяких районах вода піднялася на 3-4 метра. Паводки торкнулися прибережних провінцій Айдин, Стамбул, Синоп і Самсун.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що катастрофа стала найгіршою за останні 50-100 років.

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