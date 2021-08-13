Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 27
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Наводнение, которое охватило города черноморского побережья Турции, унесло жизни 27 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Hürriyet Daily News.
Детали
Наводнения принесли хаос в северные провинции, когда власти объявили, что лесные пожары, продолжавшиеся в течение двух недель в южных прибрежных регионах, были взяты под контроль.
Как сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), 25 человек погибли в результате наводнения в провинции Стамбул, еще два человека погибли в Синопе. В провинции Айдын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.
Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые с помощью вертолетов и лодок, сообщает AFAD.
Вертолеты спускали персонал береговой охраны на крыши зданий, чтобы спасти людей.
Потоп повредил энергетическую инфраструктуру, оставив без электроэнергии около 330 сел. Пять мостов разрушились, а многие другие были повреждены, что привело к перекрытию дорог. Части дорог также размыло водой.
Дополнение
В северных причерноморских провинциях Турции прошли сильные дожди и наводнения. Больше всего пострадал от наводнения город Кастамону, где в некоторых районах вода поднялась на 3-4 метра. Паводки затронули прибрежные провинции Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что катастрофа стала худшей за последние 50-100 лет.