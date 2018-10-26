Кількість жертв повені на Кубані зросла до шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кількість загиблих під час повені на Кубані у Росії, що почалася внаслідок сильних злив, зросла до шести людей. Про це повідомив у п'ятницю міністр ЦО і НС Краснодарського краю Сергій Капустін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Загальна кількість змінилася до шести загиблих", - сказав він.
Раніше повідомлялося про двох загиблих.
За словами Капустіна, чотири тіла були виявлені при обстеженні будинків у Апшеронському районі, де було підтоплено близько 2 тис. будинків.
Два тіла знайдені в Туапсинському районі, повідомив виданню очільник місцевої адміністрації Анатолій Русін. Ще одна людина постраждала, додав він.
Зазначається, що внаслідок сильних дощів у Краснодарському краї було підтоплено близько 30 населених пунктів, пошкоджено автодороги і залізничні колії, затримано потяги, зруйновано кілька мостів і підходів до них.
Є перебої з електро- і газопостачанням, без води залишилося місто Туапсе, в якому проживають понад 60 тис. людей. На території Краснодарського краю введений режим НС.
Як повідомляв УНН, 22 жовтня дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро опинилися затопленими через сильний дощ.