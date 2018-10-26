Кількість жертв повені на Кубані зросла до шести осіб

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кількість загиблих під час повені на Кубані у Росії, що почалася внаслідок сильних злив, зросла до шести людей. Про це повідомив у п'ятницю міністр ЦО і НС Краснодарського краю Сергій Капустін, передає УНН з посиланням на ТАСС.