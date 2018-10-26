Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Число погибших при наводнении на Кубани в России, начавшегося в результате сильных ливней, возросло до шести человек. Об этом сообщил в пятницу министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Общее количество изменилась до шести погибших", - сказал он.
Ранее сообщалось о двух погибших.
По словам Капустина, четыре тела были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе, где было подтоплено около 2 тыс. домов.
Два тела найдены в Туапсинском районе, сообщил изданию глава местной администрации Анатолий Русин. Еще один человек пострадал, добавил он.
Отмечается, что в результате сильных дождей в Краснодарском крае было подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним.
Есть перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался город Туапсе, в котором проживает более 60 тыс. человек. На территории Краснодарского края введен режим ЧС.
Как сообщал УНН, 22 октября дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затопленными из-за сильного дождя.