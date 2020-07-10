Кількість жертв повеней та зсувів у Японії сягнула вже 66 осіб

Так, кількість загиблих збільшилась до 66 станом на ранок в п'ятниці, ще 16 осіб пропали безвісти, повідомляє AP з посиланням на Агентство з ліквідації пожеж та наслідків катастроф. Більшість з них - в префектурах на Кюсю.

Більш того, метеорологи радять готуватися до ще більш сильних дощів протягом вихідних.

Так, метеорологічне агентство випустило рекомендації щодо евакуації в Нагасакі і інших районах регіону Кюсю через триваючі зливи. В цілому більше 1,2 мільйона людей були змушені евакуюватися.

Повідомляється, що агентство прогнозує до 300 міліметрів (11 дюймів) опадів на південному острові протягом суботи.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе направив в зону стихійного лиха близько 10 тис. військовослужбовців наземних Сил самооборони, які надають підтримку місцевим рятувальним службам.

Глава японського уряду також підкреслив, що всі евакуаційні центри, де будуть змушені тимчасово перебувати місцеві жителі, будуть організовані у відповідності з усіма необхідними заходами в зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.