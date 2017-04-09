Кількість жертв обвалу житлового будинку в Польщі зросла до шести

Зазначається, що раніше з-під завалів вдалося дістати чотирьох виживших людей — всіх доставили в реанімацію. Один з поранених перебуває у вкрай важкому стані.

Всього в будинку проживало 18 людей.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Польщі, у місцевості Сьвєбодзіце, Нижньосілезького воєводства, близько 9-ї ранку завалилася частина триповерхового будинку. Як пише “Польське радіо”, є інформація про трьох загиблих.