Кількість жертв обвалу житлового будинку в Польщі зросла до шести
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У польському місті Свебодзице внаслідок обвалу житлового будинку від вибуху загинули шість осіб. Двоє серед них — дівчата шкільного віку, повідомляє УНН з посиланням на TVN24.
Зазначається, що раніше з-під завалів вдалося дістати чотирьох виживших людей — всіх доставили в реанімацію. Один з поранених перебуває у вкрай важкому стані.
Всього в будинку проживало 18 людей.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Польщі, у місцевості Сьвєбодзіце, Нижньосілезького воєводства, близько 9-ї ранку завалилася частина триповерхового будинку. Як пише “Польське радіо”, є інформація про трьох загиблих.