Число жертв обвала жилого дома в Польше выросло до шести

Отмечается, что ранее из-под завалов удалось достать четырех выживших людей — всех доставили в реанимацию. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

Всего в доме проживало 18 человек.

Напомним, как сообщал УНН, в Польше, в местности Сьвебодзице, Нижнесилезского воеводства, около 9 утра обрушилась часть трехэтажного дома . Как пишет “Польское радио”, есть информация о трех погибших.