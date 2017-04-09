Число жертв обвала жилого дома в Польше выросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В польском городе Свебодзице результате обвала жилого дома от взрыва погибли шесть человек. Двое из них — девушки школьного возраста, сообщает УНН со ссылкой на TVN24.
Отмечается, что ранее из-под завалов удалось достать четырех выживших людей — всех доставили в реанимацию. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.
Всего в доме проживало 18 человек.
Напомним, как сообщал УНН, в Польше, в местности Сьвебодзице, Нижнесилезского воеводства, около 9 утра обрушилась часть трехэтажного дома . Как пишет “Польское радио”, есть информация о трех погибших.