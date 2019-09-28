В результаті обвалення золотого рудника в Чаді загинуло 52 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Щонайменше 52 людини загинули, ще 37 постраждали при обваленні золотого рудника в Чаді. Про це в п'ятницю повідомляє AFP з посиланням на урядове джерело, передає УНН.
За даними співрозмовника агентства, серед постраждалих 21 людина знаходиться у важкому стані. Відзначається, що кількість загиблих ще може збільшитися. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.
Обвалення сталося в ніч з понеділка на вівторок у провінції Тибести в північній частині країни, недалеко від кордону з Лівією. За даними AFP, на нелегальних золотих копальнях працюють сотні людей.
Нагадаємо, при обваленні житлового будинку в Малі загинули 15 осіб.