В результате обрушения золотого рудника в Чаде погибло 52 человека

По данным собеседника агентства, среди пострадавших 21 человек находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что число погибших еще может увеличиться. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, на нелегальных золотых приисках работают сотни людей.

Напомним, при обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек.