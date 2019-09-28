В результате обрушения золотого рудника в Чаде погибло 52 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По меньшей мере 52 человека погибли, еще 37 пострадали при обрушении золотого рудника в Чаде. Об этом в пятницу сообщает AFP со ссылкой на правительственный источник, передает УНН.
По данным собеседника агентства, среди пострадавших 21 человек находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что число погибших еще может увеличиться. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, на нелегальных золотых приисках работают сотни людей.
Напомним, при обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек.