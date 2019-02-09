Кількість жертв обвалення житлового будинку у Стамбулі досягла 17
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кількість жертв обвалення житлового будинку в турецькому Стамбулі досягла 17. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, передає УНН з посиланням на Anadolu.
З-під завалів вдалося витягти 14 осіб.
Місце обвалення житлового будинку у Стамбулі відвідав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Необхідно винести урок з обвалення житлового будинку в Стамбулі, сказав він під час відвідин місця обвалення житлового будинку в стамбульському районі Картал.
Обвалення багатоповерхового житлового будинку сталося в середу, 6 лютого.