Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле достигло 17
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Число жертв обвала жилого дома в турецком Стамбуле достигло 17. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Из-под завалов удалось извлечь 14 человек.
Место обрушения жилого дома в Стамбуле посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Необходимо извлечь урок из обрушения жилого дома в Стамбуле, сказал он в ходе посещения места обрушения жилого дома в стамбульском районе Картал.
Обрушение многоэтажного жилого дома произошло в среду, 6 февраля.