Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле достигло 17

Из-под завалов удалось извлечь 14 человек.

Место обрушения жилого дома в Стамбуле посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Необходимо извлечь урок из обрушения жилого дома в Стамбуле, сказал он в ходе посещения места обрушения жилого дома в стамбульском районе Картал.

Обрушение многоэтажного жилого дома произошло в среду, 6 февраля.