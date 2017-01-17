Кількість жертв катастрофи Boeing 747 у Киргизстані зросла до 38 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті авіакатастрофи вантажного літака Boeing 747 неподалік від Бішкека у Киргизстані збільшилася до 38 осіб. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр країни Мухаметкалий Абулгазі, передає УНН з посиланням на K-News.
За його словами, "на сьогоднішній день кількість загиблих в результаті авіакатастрофи 38 осіб, з яких четверо - члени екіпажу".
Також віце-прем'єр Киргизстану повідомив, що всі знайдені фрагменти тіл опізнані родичами.
"Сьогодні вранці рятувальники МНС знайшли тіло попередньо четвертого члена екіпажу. З дев'яти знайдених фрагментів тіл немає тих, кого не опізнали. Скільки людей під уламками залишилося ще, невідомо", - сказав він.
Він зазначив, що сьогодні прибуде представник Міжнародної авіакомісії.
"Наш міністр транспорту і комунікацій розмовляв з представником МАК. Вона пообіцяла всіляко допомагати з розслідування авіакатастрофи", - додав віце-прем'єр країни.
Нагадаємо, 16 січня вантажний літак Boeing 747, що здійснював рейс Гонконг-Бішкек-Стамбул, упав о 7:31 на дачне селище Дачі-СУ.