Число жертв катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане возросло до 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Количество погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета Boeing 747 неподалеку от Бишкека в Кыргызстане увеличилось до 38 человек. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр страны Мухаметкалий Абулгази, передает УНН со ссылкой на K-News.
По его словам, "на сегодняшний день количество погибших в результате авиакатастрофы 38 человек, из которых четверо - члены экипажа".
Также вице-премьер Кыргызстана сообщил, что все найденные фрагменты тел опознаны родственниками.
"Сегодня утром спасатели МЧС нашли тело предварительно четвертого члена экипажа. С девяти найденных фрагментов тел нет тех, кого не опознали. Сколько людей под обломками осталось еще неизвестно", - сказал он.
Он отметил, что сегодня прибудет представитель Международной авиакомисии.
"Наш министр транспорта и коммуникаций разговаривал с представителем МАК. Она пообещала всячески помогать в расследовании авиакатастрофы", - добавил вице-премьер страны.
Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи-СУ.