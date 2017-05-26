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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кількість жертв авіударів західної коаліції у Сирії зросла до 106 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Кількість загиблих унаслідок бомбардування сирійського міста Меядін авіацією міжнародної коаліції під проводом США збільшилась до 106 осіб. Серед жертв – 42 дитини. Про це з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Кількість жертв авіударів західної коаліції у Сирії зросла до 106 осіб

За інформацією Центру, бомбардування міста, яке з 2014 року контролюється угрупованням “Ісламська держава”, відбулось у два етапи в ніч на п’ятницю. Удари завдавалися по будинках, у яких мешкали сім’ї бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель унаслідок бомбардування Меядіна щонайменше 35 цивільних.

Як повідомляв УНН, Пентагон визнав, що внаслідок авіаударів міжнародної коаліції 17 березня в іракському місті Мосул загинув щонайменше 101 мирний житель.

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