Кількість жертв авіударів західної коаліції у Сирії зросла до 106 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кількість загиблих унаслідок бомбардування сирійського міста Меядін авіацією міжнародної коаліції під проводом США збільшилась до 106 осіб. Серед жертв – 42 дитини. Про це з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
За інформацією Центру, бомбардування міста, яке з 2014 року контролюється угрупованням “Ісламська держава”, відбулось у два етапи в ніч на п’ятницю. Удари завдавалися по будинках, у яких мешкали сім’ї бойовиків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель унаслідок бомбардування Меядіна щонайменше 35 цивільних.
Як повідомляв УНН, Пентагон визнав, що внаслідок авіаударів міжнародної коаліції 17 березня в іракському місті Мосул загинув щонайменше 101 мирний житель.