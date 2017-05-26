Число жертв авиударов западной коалиции в Сирии возросло до 106 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Число погибших в результате бомбардировки сирийского города Меядин авиацией международной коалиции под руководством США увеличилось до 106 человек. Среди жертв - 42 ребенка. Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
По информации Центра, бомбардировка города, который с 2014 года контролируется группировкой “Исламское государство”, состоялась в два этапа в ночь на пятницу. Удары наносились по домам, в которых жили семьи боевиков.
Напомним, ранее сообщалось о гибели вследствие бомбардировки Меядина не менее 35 гражданских.
Как сообщал УНН, Пентагон признал, что в результате авиаударов международной коалиции 17 марта в иракском городе Мосул погиб по меньшей мере 101 мирный житель.