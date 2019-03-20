Кількість жертв авіакатастроф в країнах СНД збільшилася більш ніж у два рази

МАК опублікував доповідь про стан безпеки польотів у 2018 році серед учасників міждержавної угоди про цивільну авіацію (12 країн, що входили до СРСР).



У ньому йдеться про зростання числа жертв авіакатастроф з 74 до 164 осіб. При цьому загальна кількість авіапригод за рік не змінилося і склало 58 випадків (по одному в Республіці Білорусь та Молдові (12 жертв), шести в Казахстані, восьми в Україні (24 загиблих) і 42 в Росії (128 загиблих). При цьому, число авіакатастроф навіть знизилося з 32 до 25.



Переважна кількість пригод зареєстровано в Росії, причому тут спостерігається негативна динаміка. За рік число авіапригод збільшилася з 39 до 42, катастроф - з 20 до 22, число жертв зросло з 51 до 128 осіб.



Експерти відзначають, що показники аварійності в комерційній цивільної авіації в країнах СНД залишилися практично на рівні 2016 і 2017 років, однак помітно погіршилися в порівнянні з 2014 і 2015 роками.



Згідно з попереднім висновком комісії, в 75% авіаційних подій в 2018 році винні люди.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що понад 300 літаків Boeing 737 MAX перестали використовувати після авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії.