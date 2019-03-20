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Число жертв авиакатастроф в странах СНГ увеличилось более чем в два раза

Киев • УНН

 • 10952 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество авиакатастроф в странах СНГ в прошлом году снизилось по сравнении с 2017 годом, при этом число погибших в них людей увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Число жертв авиакатастроф в странах СНГ увеличилось более чем в два раза

МАК опубликовал доклад о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР).

В нем говорится о росте числа жертв авиакатастроф с 74 до 164 человек. При этом общее количество авиапроисшествий за год не изменилось и составило 58 случаев (по одному в Республике Беларусь и Молдавии (12 жертв), шести в Казахстане, восьми в Украине (24 погибших) и 42 в России (128 погибших). При этом, число авиакатастроф даже снизилось с 32 до 25.

Подавляющее количество происшествий зарегистрировано в России, причем здесь наблюдается негативная динамика. За год число авиапроисшествий увеличилось с 39 до 42, катастроф - с 20 до 22, число жертв выросло с 51 до 128 человек.

Эксперты отмечают, что показатели аварийности в коммерческой гражданской авиации в странах СНГ остались практически на уровне 2016 и 2017 годов, однако заметно ухудшились по сравнению с 2014 и 2015 годами.

Согласно предварительному заключению комиссии, в 75 % авиационных происшествий в 2018 году виноваты люди.
Напомним, ранее УНН сообщал, что более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после авіакатастроф в Индонезии и Эфиопии. 

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