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Кількість затриманих у Москві зросла до 50 осіб, одній жінці стало погано в автозаку

Кількість затриманих у Москві зросла до 50 осіб, одній жінці стало погано в автозаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Кількість затриманих на народних зборах у Москві зросла до 50 осіб. Одній із активісток стало погано просто в автозаку. Про це у Twitter повдіомив один із затриманих активістів Володимир Заліщак, передає УНН.

У той же час, автозак, де перебуває активіст, прибув до відділення внутрішніх справ Басманного району Москви.

Активіст також зазначив, що акція у Москві розпочалась о 13.00 за київським часом. Мітингувальники зібрались біля пам’ятника Грибоєдову.

Спершу правоохоронці зробили попередження активістам через проведення неузгодженого масового заходу. У той час на акцію зібралось уже близько 50 осіб.

Згодом, за словами В.Заліщака, до пам’ятника Грибоєдову “прийшла група ряджених патріотів”, а слідом почались затримання.

“Мене затримали, також затримали @MarkGalperin на Чистих прудах почалися масові затримання...Серед затриманих літні люди. Жінці стало погано, викликали швидку допомогу”, — написав активіст.

Як стало відомо пізніше, близько 50 затриманих помістили у три автозаки і повезли до відділку поліції.

Нагадаємо, у Москві біля пам’ятника Грибоєдову поруч зі станцією метро “Чистые пруды” почалися затримання на народномих зборах.

Головні теми народних зборів — вимога узгодити перший антикризовий мітинг і підтримка політичних в’язнів, у тому числі Ільдара Дадіна.

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