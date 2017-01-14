Количество задержанных в Москве возросло до 50 человек, одной женщине стало плохо в автозаке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Количество задержанных на народном собрании в Москве возросло до 50 человек. Одной из активисток стало плохо прямо в автозаке. Об этом в Twitter сообщил один из задержанных активистов Владимир Залищак, передает УНН.
В то же время, автозак, где находится активист, прибыл в отделение внутренних дел Басманного района Москвы.
Активист также отметил, что акция в Москве началась в 13.00 по киевскому времени. Митингующие собрались у памятника Грибоедову.
Сначала правоохранители сделали предупреждение активистам из-за проведения несогласованного массового мероприятия. В то время на акцию собралось уже около 50 человек.
Впоследствии, по словам В.Залищака, к памятнику Грибоедову "пришла группа ряженых патриотов", а потом начались задержания.
"Меня задержали, также задержали @MarkGalperin на Чистых прудах начались массовые задержания... Среди задержанных пожилые люди. Женщине стало плохо, вызвали скорую помощь", - написал активист.
Как стало известно позже, около 50 задержанных поместили в три автозака и повезли в участок полиции.
Напомним, в Москве у памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" начались задержания на народном собрании.
Главные темы народного собрания - требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.