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Количество задержанных в Москве возросло до 50 человек, одной женщине стало плохо в автозаке

Количество задержанных в Москве возросло до 50 человек, одной женщине стало плохо в автозаке

Киев • УНН

 • 21913 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Количество задержанных на народном собрании в Москве возросло до 50 человек. Одной из активисток стало плохо прямо в автозаке. Об этом в Twitter сообщил один из задержанных активистов Владимир Залищак, передает УНН.

В то же время, автозак, где находится активист, прибыл в отделение внутренних дел Басманного района Москвы.

Активист также отметил, что акция в Москве началась в 13.00 по киевскому времени. Митингующие собрались у памятника Грибоедову.

Сначала правоохранители сделали предупреждение активистам из-за проведения несогласованного массового мероприятия. В то время на акцию собралось уже около 50 человек.

Впоследствии, по словам В.Залищака, к памятнику Грибоедову "пришла группа ряженых патриотов", а потом начались задержания.

"Меня задержали, также задержали @MarkGalperin на Чистых прудах начались массовые задержания... Среди задержанных пожилые люди. Женщине стало плохо, вызвали скорую помощь", - написал активист.

Как стало известно позже, около 50 задержанных поместили в три автозака и повезли в участок полиции.

Напомним, в Москве у памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" начались задержания на народном собрании.

Главные темы народного собрания - требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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