Кількість заручників в ОРДЛО збільшилася – І.Геращенко

“Сьогодні в рамках неформальної мінської платформи зустрілися з координатором ОБСЄ в гуманітарній мінській групі Т.Фрішем. Розповіли колегам з різних фракцій про нашу роботу щодо звільнення заручників. На жаль, на сьогодні кількість заручників в ОРДЛО збільшилася, і складає 118 осіб, це цивільні і військові (збільшилася і за рахунок цивільних, яких хапають на окупованих територіях, так, на жаль, і наші військові були затримані)”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, минулого року вдалося звільнити близько 20 українських заручників.