Количество заложников в ОРДЛО увеличилось - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня количество заложников в ОРДЛО увеличилась и составляет 118 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
"Сегодня в рамках неформальной минской платформы встретились с координатором ОБСЕ в гуманитарной минской группе Т.Фришем. Рассказали коллегам из разных фракций о нашей работе по освобождению заложников. К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилась, и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)", - сообщила И. Геращенко.
Как сообщал УНН, в прошлом году удалось освободить около 20 украинских заложников.