Количество заложников в ОРДЛО увеличилось - И.Геращенко

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49193 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107128 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122530 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181679 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132517 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126277 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118427 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106581 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107605 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Количество заложников в ОРДЛО увеличилось - И.Геращенко

Количество заложников в ОРДЛО увеличилось - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 12530 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня количество заложников в ОРДЛО увеличилась и составляет 118 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"Сегодня в рамках неформальной минской платформы встретились с координатором ОБСЕ в гуманитарной минской группе Т.Фришем. Рассказали коллегам из разных фракций о нашей работе по освобождению заложников. К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилась, и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, в прошлом году удалось освободить около 20 украинских заложников.

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