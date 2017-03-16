Количество заложников в ОРДЛО увеличилось - И.Геращенко

"Сегодня в рамках неформальной минской платформы встретились с координатором ОБСЕ в гуманитарной минской группе Т.Фришем. Рассказали коллегам из разных фракций о нашей работе по освобождению заложников. К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилась, и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, в прошлом году удалось освободить около 20 украинских заложников.