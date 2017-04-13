Кількість заручників на Донбасі за останній місяць зросла до 126 осіб - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що за останній місяць кількість заручників на тимчасово окупованих територіях Донбасу зросла до 126 осіб. Про це вона заявила під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За останній місяць кількість заручників зросла до 126 осіб", - зазначила І.Геращенко.
Вона зазначила, що процес звільнення заручників наразі заблоковано.
Парламентар зауважила, що це сталося, зокрема через те, що представники самопроголошеної влади "ДНР" та "ЛНР" вимагають звільнення 30 осіб, які "причетні до терактів в Одесі".
Нагадаємо, родинам передали листи від заручників, яких утримують у Макіївській колонії.