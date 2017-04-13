Кількість заручників на Донбасі за останній місяць зросла до 126 осіб - І.Геращенко

"За останній місяць кількість заручників зросла до 126 осіб", - зазначила І.Геращенко.

Вона зазначила, що процес звільнення заручників наразі заблоковано.

Парламентар зауважила, що це сталося, зокрема через те, що представники самопроголошеної влади "ДНР" та "ЛНР" вимагають звільнення 30 осіб, які "причетні до терактів в Одесі".

Нагадаємо, родинам передали листи від заручників, яких утримують у Макіївській колонії.