Количество заложников на Донбассе за последний месяц выросла до 126 человек - И.Геращенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47144 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160031 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118111 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117470 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104642 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154504 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Количество заложников на Донбассе за последний месяц выросла до 126 человек - И.Геращенко

Количество заложников на Донбассе за последний месяц выросла до 126 человек - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10791 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что за последний месяц количество заложников на временно оккупированных территориях Донбасса выросла до 126 человек. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент УНН.

"За последний месяц количество заложников выросла до 126 человек", - отметила И.Геращенко.

Она отметила, что процесс освобождения заложников пока заблокирован.

Парламентарий отметила, что это произошло, в частности из-за того, что представители самопровозглашенной власти "ДНР" и "ЛНР" требуют освобождения 30 человек, "причастных к терактам в Одессе".

Напомним, семьям передали письма от заложников, содержащихся в Макеевской колонии.

Украинские Национальные Новости

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