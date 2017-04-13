Количество заложников на Донбассе за последний месяц выросла до 126 человек - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что за последний месяц количество заложников на временно оккупированных территориях Донбасса выросла до 126 человек. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент УНН.
"За последний месяц количество заложников выросла до 126 человек", - отметила И.Геращенко.
Она отметила, что процесс освобождения заложников пока заблокирован.
Парламентарий отметила, что это произошло, в частности из-за того, что представители самопровозглашенной власти "ДНР" и "ЛНР" требуют освобождения 30 человек, "причастных к терактам в Одессе".
Напомним, семьям передали письма от заложников, содержащихся в Макеевской колонии.