Количество заложников на Донбассе за последний месяц выросла до 126 человек - И.Геращенко

"За последний месяц количество заложников выросла до 126 человек", - отметила И.Геращенко.

Она отметила, что процесс освобождения заложников пока заблокирован.

Парламентарий отметила, что это произошло, в частности из-за того, что представители самопровозглашенной власти "ДНР" и "ЛНР" требуют освобождения 30 человек, "причастных к терактам в Одессе".

Напомним, семьям передали письма от заложников, содержащихся в Макеевской колонии.