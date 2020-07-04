Кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 177

“Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6059 осіб, 159 людей померло. 890 пацієнтів одужало. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 980 ПЛР-тестів. З них позитивні — 177. Залишок проб у холодильнику — 500”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6313 осіб, госпіталізовані — 1110, на амбулаторному лікуванні — 5203 особи, виписані — 943 особи. Зараз у лікарні перебуває 167 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 914.