Количество зараженных коронавирусом во Львовской области выросло еще на 177
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 6059 случаев инфицирования коронавирусом, за последние сутки - 177. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусная инфекция обнаружена - у 6059 человек, 159 человек умерли. 890 пациентов выздоровели. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 980 ПЦР-тестов. Из них положительные - 177. Остаток проб в холодильнике - 500", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в целом за весь период карантина во Львовский областной инфекционной больницы обратились 6313 человек, госпитализированы - 1110, на амбулаторном лечении - 5203 человека, выписаны - 943 человека. Сейчас в больнице находится 167 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.
Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.