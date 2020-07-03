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Кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 152

Кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 152

Київ • УНН

 • 15553 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено 5882 випадки інфікування коронавірусом, за останню добу - 152. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5882 осіб, 157 людей померло. 873 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1053 ПЛР-тести, з них з нових проб — 744 ПЛР-тести. Відтак, 152 — позитивні, з них з нових проб — 114. Серед них львів'ян — 54. Загалом в роботу взяли 612 проб, залишок у холодильнику — 870 проб.

Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.

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