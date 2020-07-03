Кількість заражених коронавірусом на Львівщині зросла ще на 152

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5882 осіб, 157 людей померло. 873 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1053 ПЛР-тести, з них з нових проб — 744 ПЛР-тести. Відтак, 152 — позитивні, з них з нових проб — 114. Серед них львів'ян — 54. Загалом в роботу взяли 612 проб, залишок у холодильнику — 870 проб.

Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.