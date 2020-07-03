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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 28670 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117327 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121059 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118632 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102940 просмотра

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Число зараженных коронавирусом во Львовской области выросло еще на 152

Число зараженных коронавирусом во Львовской области выросло еще на 152

Киев  •  УНН

 • 15543 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 5882 случая инфицирования коронавирусом, за последние сутки - 152. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5882 человек, 157 человек умерло. 873 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1053 ПЦР-тесты, из них с новых проб - 744 ПЦР-тесты. Следовательно, 152 - положительные, из них с новых проб - 114. Среди них львовян - 54. Всего в работу взяли 612 проб, остаток в холодильнике - 870 проб.

Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.

Украинские Национальные Новости

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