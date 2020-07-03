Число зараженных коронавирусом во Львовской области выросло еще на 152
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 5882 случая инфицирования коронавирусом, за последние сутки - 152. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 5882 человек, 157 человек умерло. 873 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1053 ПЦР-тесты, из них с новых проб - 744 ПЦР-тесты. Следовательно, 152 - положительные, из них с новых проб - 114. Среди них львовян - 54. Всего в работу взяли 612 проб, остаток в холодильнике - 870 проб.
Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.